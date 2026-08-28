Άλμπουμ

Ena Fili

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Να ‘ρθεις
    Κρίμα
    Πώς Να Γελάσω Τον Καιρό
    Από Θαύμα
    Αστέρι
    Στην Τρούμπα Στην Καστέλα
    Ένα Φιλί
    Σ’ Ένα Βαλς
    Βραδιάζει
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