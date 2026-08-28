Άλμπουμ

Exotiko Harmani

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    It Hurts
    Δεκάρα
    Μ’ Αρέσεις, Μ’ Αρέσεις
    Χθες Το Βράδυ
    Λιακάδα
    Παριζιάνικο
    Άλατι
    Demons and Diamonds
    Roadtrip
    Film noir
    Μην Το Πεις
    Η Πόλη μου τη Νύχτα
    Καραμέλα
    Εξωτικό Χαρμάνι
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