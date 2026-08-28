Άλμπουμ

Polu Kali Idea (Live at Gazarte)

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Πολύ Καλή Ιδέα – Live at Gazarte
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