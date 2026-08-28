Άλμπουμ

Retro (Penny & The Swingin’ Cats)

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Γιφτάκι
    Χορεύοντας
    Μικρό Καφέ
    Πειρασμός Απάτη
    Rocket in My Heart
    Retro
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