Άλμπουμ

Breakin’ Me Up

Playmen

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Breakin’ Me Up
    Breakin’ Me Up – Extended Mix
    Breakin’ Me Up – Ballad Version
    Breakin’ Me Up – Chris Mosgad Remix
    Breakin’ Me Up – Hector Remix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Τουλούμ
2026
Το Κορίτσι Σου Δεν Θα Μπορούσε Ποτέ
2026
Γλυκό και Αργό
2025
Ενθουσιασμέ (Κοιλάδα Των Όπλων)
2025
Πες μου πού πας
2025
Naked (Michael Tsaousopoulos & Ferrylake Remix)