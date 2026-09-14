Άλμπουμ

Demy

Playmen

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    This Is Love
    When Then Morning Comes
    Angels
    Fallin
    Nothing Better
    The Sun
    Chasing the Stars – Emil Lonam Remix
    Where Is the Love
    Some Hearts Are Meant to Fall
    One Love
    You Fooled Me
    That Feeling
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πλάνο γυναίκας σε εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο Tulum
2026
Τουλούμ
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με γυναίκα με παραδοσιακή χρυσή ενδυμασία και τουρμπάνι.
2026
Το Κορίτσι Σου Δεν Θα Μπορούσε Ποτέ
Εξώφυλλο άλμπουμ με έντονο κίτρινο φόντο και επαναλαμβανόμενα γραφικά ματιών
2026
Γλυκό και Αργό
Πράσινο φόντο με λογότυπο Habitat x Playmen
2025
Ενθουσιασμέ (Κοιλάδα Των Όπλων)
Σουρεαλιστικό κολάζ με φιγούρα ξαπλωμένη σε ροζ κρεβάτι πάνω από αφηρημένο μοτίβο.
2025
Πες μου πού πας
Εξώφυλλο άλμπουμ με κίτρινα smiley πρόσωπα σε μαύρο φόντο και τίτλο naked
2025
Naked (Michael Tsaousopoulos & Ferrylake Remix)