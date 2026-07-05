Άλμπουμ

Dive

Playmen

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Dive
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Τουλούμ
2026
Το Κορίτσι Σου Δεν Θα Μπορούσε Ποτέ
2026
Γλυκό και Αργό
2025
Ενθουσιασμέ (Κοιλάδα Των Όπλων)
2025
Πες μου πού πας
2025
Naked (Michael Tsaousopoulos & Ferrylake Remix)