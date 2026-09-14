Άλμπουμ

Naked

Playmen

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Naked
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πλάνο γυναίκας σε εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο Tulum
2026
Τουλούμ
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με γυναίκα με παραδοσιακή χρυσή ενδυμασία και τουρμπάνι.
2026
Το Κορίτσι Σου Δεν Θα Μπορούσε Ποτέ
Εξώφυλλο άλμπουμ με έντονο κίτρινο φόντο και επαναλαμβανόμενα γραφικά ματιών
2026
Γλυκό και Αργό
Πράσινο φόντο με λογότυπο Habitat x Playmen
2025
Ενθουσιασμέ (Κοιλάδα Των Όπλων)
Σουρεαλιστικό κολάζ με φιγούρα ξαπλωμένη σε ροζ κρεβάτι πάνω από αφηρημένο μοτίβο.
2025
Πες μου πού πας
Εξώφυλλο άλμπουμ με κίτρινα smiley πρόσωπα σε μαύρο φόντο και τίτλο naked
2025
Naked (Michael Tsaousopoulos & Ferrylake Remix)