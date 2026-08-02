Άλμπουμ

Love, Rack.

Rack

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    ΑΝΝΑ
    ΜΙΑ
    ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΚΡΙΒΗ
    CASINO
    ΚΟΝΟΜΑΙ
    ΓΙΑ ΜΑΣ
    PALOMA
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