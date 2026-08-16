Apo Tin Psixi, Live Stin Foni

Στο Λίγο Που Σε Ξέρω – Live

Μη Σε Νοιάζει – Λάιβ

Θα Θες Να Με Βρεις – Λάιβ

Εμένα Άσε Με Στον Κόσμο Τον Δικό Μου – Λάιβ

Kaftra – Live

Τι Να Κάνω Πες Μου – Λάιβ

Υπερβολές – Λάιβ

Όλα Από Σένα – Λάιβ

Παρ’ Τον Δρόμο – Live

Όταν Αγαπάς – Live

Ας Με Λένε Τρελή – Λάιβ

Σε Χάνω – Λάιβ

Ti Fteo – Live

Φίλα Με – Λάιβ

Μη Μιλάς – Λάιβ

Βρες Ένα Τρόπο – Live

Εξήγησε Μου – Λάιβ

Έρχεσαι Στα Όνειρα Μου – Live

Θα Αλλάξω Γειτονιά – Live

Αθήνα Σε Βαρέθηκα – Λάιβ

Θα Δέσω Τα Καράβια – Λάιβ

Τι Σε Μελεῖ Εσένανε – Live

Η Τράτα Μας Η Κουρελού – Λάιβ

Κάτι Ξέρεις – Live

Πάρε – Λάιβ

Σε Κάνω Κέφι – Live

Άσε Με Να Βρω Τον Εαυτό Μου – Live

Έλεγα – Λάιβ

Πήγαινε Με Πάλι Πίσω Ταξί – Live

Aniko Allou – Live

Safari – Live