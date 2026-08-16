Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2026
Apo Tin Psixi, Live Stin Foni
Ρία Ελληνίδου
Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
Στο Λίγο Που Σε Ξέρω – Live
Μη Σε Νοιάζει – Λάιβ
Θα Θες Να Με Βρεις – Λάιβ
Εμένα Άσε Με Στον Κόσμο Τον Δικό Μου – Λάιβ
Kaftra – Live
Τι Να Κάνω Πες Μου – Λάιβ
Υπερβολές – Λάιβ
Όλα Από Σένα – Λάιβ
Παρ’ Τον Δρόμο – Live
Όταν Αγαπάς – Live
Ας Με Λένε Τρελή – Λάιβ
Σε Χάνω – Λάιβ
Ti Fteo – Live
Φίλα Με – Λάιβ
Μη Μιλάς – Λάιβ
Βρες Ένα Τρόπο – Live
Εξήγησε Μου – Λάιβ
Έρχεσαι Στα Όνειρα Μου – Live
Θα Αλλάξω Γειτονιά – Live
Αθήνα Σε Βαρέθηκα – Λάιβ
Θα Δέσω Τα Καράβια – Λάιβ
Τι Σε Μελεῖ Εσένανε – Live
Η Τράτα Μας Η Κουρελού – Λάιβ
Κάτι Ξέρεις – Live
Πάρε – Λάιβ
Σε Κάνω Κέφι – Live
Άσε Με Να Βρω Τον Εαυτό Μου – Live
Έλεγα – Λάιβ
Πήγαινε Με Πάλι Πίσω Ταξί – Live
Aniko Allou – Live
Safari – Live
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