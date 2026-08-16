Άλμπουμ

Apo Tin Psixi, Live Stin Foni

Ρία Ελληνίδου

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Στο Λίγο Που Σε Ξέρω – Live
    Μη Σε Νοιάζει – Λάιβ
    Θα Θες Να Με Βρεις – Λάιβ
    Εμένα Άσε Με Στον Κόσμο Τον Δικό Μου – Λάιβ
    Kaftra – Live
    Τι Να Κάνω Πες Μου – Λάιβ
    Υπερβολές – Λάιβ
    Όλα Από Σένα – Λάιβ
    Παρ’ Τον Δρόμο – Live
    Όταν Αγαπάς – Live
    Ας Με Λένε Τρελή – Λάιβ
    Σε Χάνω – Λάιβ
    Ti Fteo – Live
    Φίλα Με – Λάιβ
    Μη Μιλάς – Λάιβ
    Βρες Ένα Τρόπο – Live
    Εξήγησε Μου – Λάιβ
    Έρχεσαι Στα Όνειρα Μου – Live
    Θα Αλλάξω Γειτονιά – Live
    Αθήνα Σε Βαρέθηκα – Λάιβ
    Θα Δέσω Τα Καράβια – Λάιβ
    Τι Σε Μελεῖ Εσένανε – Live
    Η Τράτα Μας Η Κουρελού – Λάιβ
    Κάτι Ξέρεις – Live
    Πάρε – Λάιβ
    Σε Κάνω Κέφι – Live
    Άσε Με Να Βρω Τον Εαυτό Μου – Live
    Έλεγα – Λάιβ
    Πήγαινε Με Πάλι Πίσω Ταξί – Live
    Aniko Allou – Live
    Safari – Live
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