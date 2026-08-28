Άλμπουμ

BLESSED

Ricta

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    ΜΑΥΡΑ ΛΕΦΤΑ
    BLESSED
    CC GIRL
    24
    ΧΑΣΤΟΥΚΙ
    FUCK DA POLICE
    ZORA
    FUEGO
    ΠΕΛΑΤΗΣ
    ΔΡΙΛΛΑ ΠΑΤΕΡΑ
    ALL EYES ON ME
    WE DON’T STOP
    DRILLA MAN
    FRONTLINE
    Έτσι Είμαι Εγώ
    ΑΞΙΕΣ
    ΟΛΑ ΓΥΡΝΑΝΕ
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