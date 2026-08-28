Άλμπουμ

CITY CENTER II

Ricta

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    BEAST
    2 HIGH
    SWEET HOME
    CRYPTO
    C4
    FAST LIFE
    SKG DRILL
    DINERO
    GANG SIGNS
    ΣΕΝΑΡΙΟ
    FAMILIA
    BBQ-3
    REPORTAGE
    KING SIZE
    ΒΙΟ
    STREET RAP
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