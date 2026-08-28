Άλμπουμ

CITY CENTER

Ricta

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    INTRO
    ΚΑΨΟΥΛΙ
    BALACLAVA
    ΑΜΑΡΤΙΕΣ
    DOMINO
    ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ
    ΑΦΙΞΗ
    SALTO MORTALE
    ΜΑΥΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
    ΠΑΡΑΝΟΙΑ
    ΤΑΧΑΜΟΥ
    ΚΕΝΤΡΙΚΑ
    ΜΕ ΤΥΡΑΝΝΑΕΙ
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