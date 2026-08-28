Άλμπουμ

MADE UNDER PRESSURE

Ricta

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    ELIOT
    NEVER SWITCH SIDE / IMITATION
    T-MAX
    ALL TIME HIGH
    SALONICA GRECO
    MARADONA
    MBAPPE
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