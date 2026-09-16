Άλμπουμ

KOFI

RiskyKidd

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    RONALDINHO
    RIGHT THUR
    DANGEROUS
    00s
    JENESEQUI
    WHO DAT
    GET THE CASH
    CALLING
    LOST
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνης με λευκό καπέλο bucket να καπνίζει στο εξώφυλλο του Enchante
2026
ENCHANTE
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ σε κόκκινους τόνους με απεικόνιση προσώπου που χαμογελά έντονα.
2026
OWN
2024
RUNNING TOWARDS THE END OF THE LIGHT
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με πλεξούδες, χαρτονομίσματα και τον τίτλο BUSY
2024
BUSY
Κοντινό πλάνο νεαρού αγοριού που χαμογελάει πλατιά
2024
DANGEROUS
2024
Gianni Versace