Άλμπουμ

Balkan Express

Ropex

Κυκλοφόρησε το 2024
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Niotheis Kala σε νυχτερινό θαλασσινό τοπίο με φεγγάρι και βάρκα.
2025
Νιώθεις καλά;
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Manson Charles από ROPEX και JITANO.
2025
ΜΑΝΣΟΝ
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με ψηφιακό άγαλμα γυναίκας με στέμμα και πορτοκαλί γοτθικά γράμματα.
2024
Λόρα
Εξώφυλλο μουσικού single σε στυλ pop art κόμικς με ξανθιά γυναίκα σε έκπληξη
2024
Άμοκ
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο PARTY και σιλουέτα γυναίκας σε νυχτερινή παραλία με πανσέληνο.
2024
ΠΑ ΤΥ
Τρεις καλλιτέχνες ποζάρουν πάνω και δίπλα σε ένα vintage πορτοκαλί αυτοκίνητο για εξώφυλλο τραγουδιού.
2024
Τσιφτετέλι