Άλμπουμ

Sta Kalitera Mou

Σάκης Ρουβάς

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Στα Καλύτερα Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πορτρέτο άνδρα καλλιτέχνη σε σκοτεινό φόντο με τίτλο «Σκοτεινός Έρωτας»
2025
Έρωτας Σκοτεινός
Εξώφυλλο του τραγουδιού Kounia Bella με κοντινό πλάνο σε βρεγμένο δέρμα
2025
Κουνιά Μπέλλα
Άνδρας τραγουδιστής με λευκό φανελάκι σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Κόντρα Πάω
Άνδρας με μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε εξώφυλλο με τίτλο Ti Matia.
2024
Τι Μάτια
Εξώφυλλο του τραγουδιού Εγώ Σ' Αγαπώ για τη σειρά Το Ναυάγιο σε φόντο θάλασσας
2023
Εγώ Σ’ Αγαπώ
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο single με τραγουδιστή και τρεις γυναίκες ντυμένους στα μαύρα.
2023
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