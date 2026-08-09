Άλμπουμ

I TRIED

Saske

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    ΑΛΛΑΓΗ
    ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ
    TAN LINES
    ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ
    MOLLY CYRUS
    ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ
    ΩΡΕΣ
    ONE NIGHT STANDS
    ΝΕΚΡΟΣ
    ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ
    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
    FEELING
    ΠΑΡΑΠΑΝΩ
    S3XT1N6
    Αν τελειώνει ο κόσμος
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