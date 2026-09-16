Άλμπουμ

EYXH

Sicario

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Αφηρημένο φόντο με κόκκινο και σκούρο σατέν ύφασμα με πτυχώσεις και λάμψεις.
2026
KREVATI
Εξώφυλλο μουσικού έργου με θαλασσινό τοπίο στο ηλιοβασίλεμα και τον τίτλο Χώρα του ποτέ
2025
Χώρα του Ποτέ
Μαύρο γραφικό σχέδιο με πάνθηρα, τριαντάφυλλα και μάτι σε κόκκινο φόντο
2025
ΕΜΜΟΝΗ ΙΔΕΑ
Θολή εικόνα με κίτρινες και πορτοκαλί φωτεινές γραμμές σε σκοτεινό φόντο
2025
Φωτιά
Κοντινό πλάνο προσώπου άνδρα καλυμμένου εν μέρει με μεταλλική χρυσή μάσκα
2024
Αυτός
Κοντινό πλάνο άνδρα με σπασμένη χρυσή μεταλλική μάσκα στο πρόσωπό του.
2024
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