Άλμπουμ

XWRA TOU POTE

Sicario

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    INTRO
    ΚΟΝΤΕΒΩ
    ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ
    ΕΥΧΗ
    TOTO
    ΙΣΟΣ
    FOREVER
    ΧΟΡΟΣ
    ΚΟΥΚΛΑ
    ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
    ΓΡΑΜΜΑ
    ΟΠΩΣ ΕΓΩ
    ΦΩΤΙΑ
    ΘΑΛΑΣΣΑ
    ΑΥΤΟΣ
    ΠΕΣ ΜΟΥ
    ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ
    ΤΑΞΙΔΙ
    το δικό μου ούτρο
    ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
    EUPHORIA
    ΘΕΕ ΜΟΥ
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