Άλμπουμ

Allo Slang Kai Profora

Skive

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Θέμα Επιλογής
    Κίνδυνος Θάνατος
    Φάληρο
    Δεν Έχει Καλωσόρισμα
    ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ
    Άλλο Σλανγκ Και Προφορά
    Κάτω Γειτονιά
    Επαφές
    Ντεπόζιτο
    Μέρες Περνάνε
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z0! trap!