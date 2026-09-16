Άλμπουμ

Better L8 Than Never 3

Skive

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Enlight
    32 Flow
    Μούλα Μούλα
    Brick By Brick
    Supra
    R.M.H.
    Fine Shyt
    Wokbaby
    Σειρά Μου
    Στο Παπάρι Μου
    Ricoco
    Spliff
    Free For All
    Henny Talk
    Pillsexual
    Σίκι
    Μένω Τρου
    Με Θέλει
    Μέχρι Πάνω
    3024 – Bonus Track
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XSKKKKM
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z0! trap!