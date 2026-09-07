Άλμπουμ

APROVEITAR

Snik

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    APROVEITAR
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κινητό τηλέφωνο με πορτοκαλί φωτισμό και μήνυμα στην οθόνη σε εξώφυλλο μουσικού single
2026
AURIO
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο άνδρες σε παραλία με θέα τη θάλασσα και σκάφη
2026
POTE
Κολάζ με χρυσές αλυσίδες, κλειδιά πολυτελών αυτοκινήτων και μια φωτογραφία στην αμμουδιά
2026
SNIK X TRANNOS
Εξώφυλλο άλμπουμ με καλλιτέχνη κάτω από φωτεινή επιγραφή τύπου Λας Βέγκας και πολυτελές αυτοκίνητο.
2026
VRD
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με ουρανοξύστη μέσα σε πυκνά σύννεφα και τίτλο '90th Floor'.
2025
90ος ΟΡΟΦΟΣ
Γραφικό με τίτλο SIT DOWN remix σε πορτοκαλί φόντο
2025
Κάτσε Κάτω (Remix)