Άλμπουμ

Dynata

Στέφανος Πιτσίνιαγκας

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Καταραμένες Οι Νύχτες
    Ψυχολογικά
    Δυνατά (Τα Τα Τα)
    Η Τίπισσα
    Τέτοιες Αγάπες
    Μη Μου Το Χαλάς
    Αμάν Αμάν
    Ήταν Ένα Καλοκαίρι
    ΤΕΤΑΒΤΑΒ (Τα Τα Τα)
    Μίλα Της
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TETABTAB (Ta Ta Ta)
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I Tipissa