Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2019
Live Mix By Anestis Menexes Vol. II
Στέλιος Ρόκκος
Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
Παράνοια – Είμαι Ένας Άλλος – 2019 Παν
Καραμέλα
Πόσο
Ξανα Μανα
Το Χειρότερο Σου Ψέμα
Κάτι Τέτοιες Νύχτες
Φώναξε Με
Κόλλημα Είσαι
Λιόμα
Τρέμο
Καταστρέφομαι
Μετά Από Σένα Εσύ
Ίσος
Σα Να Σ’ Αγαπάω
Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως
Τα Καλά Κορίτσια
Τι
Καρμικά
Περασμένα Ξεχασμένα
Δε με Ξέρεις
Γνήσιο Αρσενικό
Δικαιολογίες
Που Ήσουν Τόσο Καιρό
Τ’ Αστέρια Μου
Καμία
Τι Να Το Κάνω
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη