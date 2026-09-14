Άλμπουμ

Live Mix By Anestis Menexes Vol. II

Στέλιος Ρόκκος

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Παράνοια – Είμαι Ένας Άλλος – 2019 Παν
    Καραμέλα
    Πόσο
    Ξανα Μανα
    Το Χειρότερο Σου Ψέμα
    Κάτι Τέτοιες Νύχτες
    Φώναξε Με
    Κόλλημα Είσαι
    Λιόμα
    Τρέμο
    Καταστρέφομαι
    Μετά Από Σένα Εσύ
    Ίσος
    Σα Να Σ’ Αγαπάω
    Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως
    Τα Καλά Κορίτσια
    Τι
    Καρμικά
    Περασμένα Ξεχασμένα
    Δε με Ξέρεις
    Γνήσιο Αρσενικό
    Δικαιολογίες
    Που Ήσουν Τόσο Καιρό
    Τ’ Αστέρια Μου
    Καμία
    Τι Να Το Κάνω
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