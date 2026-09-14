Mimis Plessas 100 Epityhies

Crazy Girl

Το Άγαλμα

Λάθος Δρόμο Πήραμε Καρδιά

Του Αγοριού Απέναντι

Μεθύς’ Απόψε Αυτό το Κορίτσι Μου

Αν Είναι η Αγάπη Αμαρτία

Το Καινούριο Μου Φεγγάρι

Απόψε Αντάμωσα Τον Χάρο

Γέλαγε η Μαρία

Μην Τα Φιλάς Τα Χείλη Μου

Τι Σου ‘κανα Και Πίνεις

Γύρισε Αγόρι Μου Ξενιτεμένο

Καμαρούλα Μια Σταλιά

Η Παναγία Στα Τζαμιά

Είμαι Γυναίκα Του Κέφιου

Φύγε Λοιπόν Μη Στέκεσαι

Ποια Νύχτα Σ’ Έκλεψε

Αν Μ’ Αγαπάς

Πρώτη Φορά

Στη Φτώχεια Μας Την Αυλή

Θα Πιω Απόψε Το Φεγγάρι

Εκείνη Τη Νύχτα

Άνοιξε Πέτρα

Νάνι Νάνι Το Μικρό Μου

Όλα Δικά Σου

Το Κερί Μου Έλιωσε

Σταμάτησε Του Ρολογιού Τους Δείχτες

Θα Σου Δώσω

κουράστηκα μες στη ζωή

Χυμερονει Κυριακή

Αμα Δειτε Το Φεγγαρι

Κράτα Με Κοντά Σου

Δώσε μου το στόμα σου

Πάρε Κόσμε

Όταν Μιλάς Για Χωρισμό

Νανούρισμα

Φραγκοκλισσα

Κρατήσου Απ’ Το Χέρι Μου

Αν Βουληθώ Να Σ’ Αρνηθώ

Τώρα

Σε Βλέπω Στο Ποτήρι Μου

Δος Μου Τα Χέρια Σου

Βρέχει Πάλι Απόψε

Το Βλέπω Πως Δε Μ’ Αγαπάς

Μα Τώρα Αγάπη Μου

Αγαπη Μου Που Είσαι

Απόψε Κάποιος Θα Χαθεί

Να ‘μουν Αέρας

Το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου

Ο Αναμάρτητος

Απόψε Σε Θέλω

Ο Άντρας Που Θα Παντρευτώ

Δώδεκα Μαντολίνα

Κράτα Με Σφιχτά

Οι Θαλάσσιες Σου Οι Χάντρες

Στ’ Αμπάρι Του «Αγγελίκα

Τόσα Καλοκαίρια

Θα ‘ρθεις Και Θα Με Βρεις

Έκλαψα Χθες

Χθες Το Βράδυ

Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου

Τραγούδι Που Δεν Άκουσα

Μακριά Σου Ένα Χρόνο

Με Τα Χείλη Σου Ανασαίνω

Έπεφτε Βαθιά Σιωπή

Βρε Κόσμε Ψεύτη

Ξέρω Κάποιο Αστέρι

Νανούρισμα

Ποιος Το Ξέρει

Timonieri

Ο Τρελός

Τα Φιλιά

Η Αθήνα τη Νύχτα

Περάσε Ήλιε

Αυγερινά Μου Μάτια

Πήρες Πια Τα Μάτια Σου

Τρεχαντήρι Θ’ Αρματώσω

Πέστε Μου Που ‘ναι Η Άνοιξη

Εδώ Τελειώνει Ο Ουρανός

Ν’ Ανθίσει Το Χαμόγελο

Έλα Να Σβήσεις Τη Φωτιά

Ο Έρωτας Που Μ’ Άκουσε

Χαλάζι Έφερε Η Ψυχάλα

Τι Σου Φταίει Το Παιδί

Κι Εσύ Θα Φύγεις

Θάλασσα Πικροθάλασσα

Ξαφνικά

Αχ! Ας εύρισκα τα λόγια

Η Μυρσίνη Βάζει Τ’ Άσπρα

Χαράματα Σε Παίρνουνε

Πήρες Πια Τα Μάτια Σου

Θυμάμαι Ακόμα

Μ’ Αναστήσεις Καρδιά Μου

Τι Κρίμα

Που Να Βρω

Πριγκίπισσα Της Γειτονιάς

Πήρα Σύννεφο Δύο Τοπία

Να Κόψω Το Τσιγάρο

Βρέχει Φωτιά Στη Στράτα Μου

Λαός Αγνομόν