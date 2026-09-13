Άλμπουμ

iDidntMeanToGhostYouButMyWifiCrashedAgain

Τάμτα

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    backseat
    deer in the headlights
    sprite
    everywhere<3
    space junk
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο κοπέλες με λευκά μπλουζάκια που γράφουν Berlin βγάζουν τη γλώσσα τους
2026
IN BERLIN
Κουτάκι αναψυκτικού Sprite περιτριγυρισμένο από πιτσιλιές νερού και υγρών σε λευκό φόντο
2026
Σπράιτ+
Γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα ανάμεσα σε αλυσίδες κάτω από ένα μαύρο σύμβολο
2026
Αυτοταπείνωση
Λευκό θεατρικό φόρεμα με έντονους ώμους σε μαύρο φόντο με την επιγραφή LIVE MUTATIONS
2026
LIVE MUTATIONS
Καλλιτεχνική εικόνα με γυναίκα καλυμμένη από πάγο σε χιονισμένο τοπίο και ένθετο δωμάτιο.
2026
ΤΟΠ
Κουτάκι αναψυκτικού με ψηφιακό σφάλμα και γραφιστικά στοιχεία
2025
sprite (JEONNE remix)