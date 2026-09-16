Άλμπουμ

Mesa Sou

Τάνια Μπρεάζου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Μέσα Σου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πλάνο γυναίκας με κόκκινα μαλλιά σε εξώφυλλο μουσικού single.
2026
Gypsy Girl
Εξώφυλλο παιδικού βιβλίου με τίτλο Μυστήριο στη Λίμνη Λαμπίκο και δύο καρτούν χαρακτήρες στο νερό.
2025
Mystirio Sti Limni Labiko
2025
Allazo Ego
Κοκκινομάλλα τραγουδίστρια σε εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Every Piece of Me
2025
Every Piece Of Me
Κόκκινομαλλα τραγουδίστρια με εκκεντρικό λευκό φόρεμα σε εξώφυλλο single
2025
Se Mia Stigmi (Mr.Spa & Digi Afro Version)
Καλλιτέχνης με κόκκινα μαλλιά και φουσκωτό λευκό ένδυμα σε εξώφυλλο single.
2025
Se Mia Stigmi