Άλμπουμ

Alli Mia Empeiria (Unplugged)

Θοδωρής Φέρρης

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Αυτό Που Ήθελα – Unplugged
    Φταίω Και Εγώ – Άνπλαγκντ
    Απέναντι Μου – Άνπλαγκντ
    Ζήσε Τη Στιγμή – Άνπλαγκντ
    Χίλια Κομμάτια – Ανπλάγκντ
    Άλλη Μια Εμπειρία – Άνπλαγκντ
    Είμαι Εδώ Για Σένα – Unplugged
    Edo – Unplugged
    Σε Χρειάζομαι – Ανπλάγκντ
    Αυτά Μπορούσα – Unplugged
    Paraskevi – Unplugged
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