Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 10 (DJ Mix)
Θοδωρής Φέρρης
Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
Anapantita – Mixed
Δεν Θέλω Επαφή – Mixed
Kalimera – Mixed
Ένα Ψέμα – Μικστ
Μη Μου Λες Να Ζω Με Αναμνήσεις – Mixed
Μην Ξαναρθείς – Μικτό
Pedio Maxis – Mixed
Ξαναγύρισες… Ε; – Μιξντ
Μηδέν – Μιξντ
Αχ Καρδιά Μου – Μιξντ
Το Καλό Που Σου Θέλω – Mixed
Metaxi Mas – Mixed
Έτσι Απλά – Μιξτ
Να Μείνεις Για Πάντα – Mixed
Μείνε Δίπλα Μου – Mixed
Μη Μιλάς – Mixed
Ερωτευμένος Είμαι – Mixed
Να Της Πεις – Mixed
Os Edo – Mixed
Μια Φορά Στο Τόσο – Mixed
Αχ! Κινδυνεύω – Μιξντ
Να Χαμογελάσω – Μικτό
Μη Μου Λες – Μιξντ
Έξω Γιορτή – Mixed
Ένα – Μιξντ
100 Φορές – Μιξντ
Γεια Σένα – Μιξντ
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