Άλμπουμ

Vradines Diadromes

Θοδωρής Φέρρης

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Σκιές Και Χρώματα
    Δε Θα Ξαναγαπήσω
    Σύννεφο Μου
    Μη μου μιλάς
    Ό,τι Ζητάς
    Του Ονείρου Πειρατής
    Δυνατά
    Βραδινές Διαδρομές
    Από Την Γη Στον Ουρανό
    Καλύτερα Θα Έρθουνε
    Ρούχο Μιας Βραδιάς
    Χριστούγεννα Χωρίς Εσένα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Τραγουδιστής στη σκηνή κρατά μικρόφωνο σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2026
Από το Χθες στο Σήμερα (Part 2)
Άνδρας τραγουδιστής με μαύρο πουκάμισο σε εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με φόντο υδρόγειο
2026
Όσο Θα Γυρίζει Η Γη
Άνδρας με μαύρη μπλούζα και τζιν παντελόνι σε εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας
2025
Είπες
Εξώφυλλο τραγουδιού με φιγούρα σε κούνια κάτω από μισοφέγγαρο στον νυχτερινό ουρανό πάνω από θάλασσα
2025
Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κουνιά) [00s Version]
Ασπρόμαυρο πορτρέτο χαμογελαστού άνδρα με σκούρο κοστούμι σε εξωτερικό χώρο.
2025
Unplugged 2025
Ασπρόμαυρο πορτρέτο άνδρα με κίτρινα γράμματα στο εξώφυλλο άλμπουμ.
2025
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