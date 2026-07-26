Άλμπουμ

10 (PART 2)

Toquel

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    SHOWTIME
    ΒΡΟΞΙ
    ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ
    ΧΕΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ
    ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΕΙ
    MORE PUTA
    CHATGPT
    A$$AP
    ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ
    ΑΝΑΣΑ
    ΓΕΙΤΟΝΙΑ
    ΞΗΜΕΡΩΜΑ
    €€€
    ΚΑΜΙΑ
    ΚΑΚΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
    ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
    ΧΑΡΙΑ
    ΓΙΑ ΜΕΝΑ
    10
    ΒΑΚΕ ΖΕΛΑ
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