Άλμπουμ

SE5EIMAIEKEI (Deluxe Edition)

Τρανός

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    ΑΛΦΑΒΗΤΑ
    ΣΙΝ ΠΛΙΝ
    ΤΙΜΩΡΙΑ
    ΜΑΤΙ
    ΑΘΗΝΑ
    ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ
    ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
    ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ
    ΜΙΑ ΩΡΑ
    ΣΤΟ ΚΕΛΙ
    NO CAP FREESTYLE
    ΔΙΕΦΘΙΝΤΗΣ
    ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
    ΒΑΡΚΑΡΗΣ
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