Άλμπουμ

FASHION KILLAH

Tso

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    FASHION KILLAH – Club Version
    FASHION KILLAH – Rock Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Νεαρός άνδρας με κοντομάνικη μπλούζα και τζιν βερμούδα σε δημόσιο χώρο πόλης.
2026
agkalia <3
Άτομο ξαπλωμένο στο πάτωμα με σηκωμένα πόδια μπροστά από ψηφιακά επεξεργασμένο τοίχο.
2026
xaneis to fws
Καλλιτεχνική φωτογράφιση με άτομο με φουτουριστικά γυαλιά να κρατά ξαπλωμένο άλλο άτομο στην αγκαλιά του.
2026
KINI YI
Καλλιτέχνης με ξανθά μαλλιά, τατουάζ στην κοιλιά και δερμάτινο παντελόνι κάθεται σε σκοτεινό χώρο.
2025
KITANAMI
Άτομο με κοντά μαλλιά, αμάνικη μπλούζα και παραλλαγή βερμούδα σε τουαλέτα με γκράφιτι
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ΖΩΜΕΤΣΟ ΡΕΜΙΞ
Παραλλαγή χαρτονομίσματος 100 δολαρίων με πρόσωπο άνδρα σε μαύρο φόντο
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ΠΡΑΣΙΝΟ