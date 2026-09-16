Άλμπουμ

Εκ’ Φύσεως

Yama

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Εκ’ Φύσεως
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με δύο νεαρούς άνδρες σε νησιώτικο τοπίο με λευκό εκκλησάκι.
2026
Pou xoreveis kathe kalokairi?
Εξώφυλλο άλμπουμ με πράσινο φόντο, μπλε κύκλο και δύο φιγούρες που τρέχουν ανάμεσα σε λουλούδια.
2026
Pou anthizeis kathe anoixi?
Γραφιστικό σχέδιο με πράσινη ντισκομπάλα και σιλουέτα άνδρα που τρέχει με κασκέτο.
2026
Fragka
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο νεαρούς άνδρες δίπλα σε αυτοκίνητο μέσα σε κυκλικό πλαίσιο σε μπλε φόντο.
2026
Pou exafanizesai kathe xeimona?
Άνδρας κοιτάζει τη θάλασσα δίπλα σε λαμπερή λευκή φιγούρα, με την επιγραφή Για Πάντα.
2025
Gia Panta
Άντρας και γυναίκα καθιστοί ανάμεσα σε κομφετί, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.
2025
Paraskevi Vradi