Άλμπουμ

Louloudia sto Mpalkoni

Yama

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Ψάχνοντας τη μια
    Αγάπη μες το κλαμπ
    Τι να κάνω;
    Νομίζω Μ’αγαπάς
    Τι όμορφο συναίσθημα (interlude)
    Λουλούδια
    10 Ταξιτήτες
    Δεν Πειράζει
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