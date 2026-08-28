Άλμπουμ

Petaloudes

Yama

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Η Νύχτα Που Σ’ Αγάπησα
    Κακό Μάτι
    Αγάπη, αγάπη, αγάπη
    Μην Ξαναρθείς
    Άσπροι Τοίχοι
    Ένα Λεπτό
    Ανυπόμονο (interlude)
    Πεταλούδες
    Απίστευτο
    Ένωση
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