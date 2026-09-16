Άλμπουμ

Giorgos Giannias

Γιάννα Τερζή

Κυκλοφόρησε το 2005
Λίστα Τραγουδιών
    Πάω Απόψε Να Τρελλαθώ
    Πρώτο Θέμα
    Μου Έκλεψες Τα Καλοκαίρια
    Τι Αχάριστη Που Είσαι
    Οπου Πας Θα Με Βρεις
    Τατουάζ
    Που Να Ορκιστώ
    Να ‘Σουν Δικιά Μου
    Μη Χαθείς
    Φεύγεις Τώρα
    Ετοιμάζω Ταξίδι
    Βασανίστηκα Τα Βράδια
    Λιμάνια
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Εξώφυλλο άλμπουμ με μια καρδιά που τη διαπερνά ένα σπαθί σε μεταλλικό ανάγλυφο φόντο
2026
COSMOS
Γυναίκα με ροζ μαλλιά και μαύρο φόρεμα στέκεται πίσω από κατσίκες σε ορεινό τοπίο.
2025
SIMADIA
Γυναίκα με ροζ μαλλιά γονατισμένη δίπλα σε πρόβατο σε εξοχικό μονοπάτι
2025
HORIS ANASA
Γυναίκα τραγουδίστρια με μακρύ μαύρο φόρεμα και πέπλο σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2022
Selini
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που φοράει εμπριμέ φόρεμα και τουρμπάνι
2019
Logia Omorfa (Stanga)
Γυναίκα με σγουρά μαλλιά καθισμένη στο δρόμο σε εξώφυλλο τραγουδιού
2018
Karma