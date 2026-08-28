Άλμπουμ

Tesla

Ypo

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Μπάμπας
    Επιταγές
    Next
    Miss Young
    Αναπάντητες
    Γέφυρες, Παράθυρα
    Sorry
    Outro
    Googlare
    Έρως
    Overdose
    Lamborghini
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