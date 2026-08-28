Άλμπουμ

To Paidi Tou Dromou 2

Ypo

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Ο Ζωντανός Νεκρός
    Varna
    Το Παιδί Του Δρόμου 2
    Παράσιτα
    Sierra Maestra
    Τα Παιδιά Στη Γειτονιά
    808
    Gagarin
    Σαράντα Τρία
    Outro
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