Άλμπουμ

Reasonable Contemplation

Yucatan

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Reasonable Contemplation
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ψηφιακή απεικόνιση γυναίκας αστροναύτη να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι στο διάστημα
2026
Station 6
Εξώφυλλο άλμπουμ με φουτουριστικά γεωμετρικά σκάφη σε τοπίο και τις λέξεις Yucatan και Dive
2025
Dive
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο Yucatan Spot και τοπίο ζούγκλας σε μωβ αποχρώσεις
2023
Spot
Εξώφυλλο άλμπουμ με πράσινο ανάγλυφο μοτίβο και τις λέξεις Yucatan και ZAÏ
2023
Zaï
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Yucatan Timer on και αφηρημένο φόντο δρόμου
2021
Timer On
Εξώφυλλο άλμπουμ με βραχώδες τοπίο και γρασίδι δίπλα στη θάλασσα, με κείμενο Yucatan - Blue circle.
2021
Blue Circle