Άλμπουμ

Pes

Zaf

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Αστείο
2025
Αν (Acoustic Version)
2025
Eksafanisi Sto Pitsi Pitsou
2025
Αν
2024
ΓΙΑ ΣΕΝΑ
2024
ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ: Μέρος 1