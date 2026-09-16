Άλμπουμ

TRUE LOVE STORY: Part 1

Zaf

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    ΧΡΟΝΟΣ
    TRUE LOVE STORY
    ΞΕΡΩ ΝΑ ΚΡΥΒΟΜΑΙ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Παρέα νέων σε παγκάκι δίπλα στη θάλασσα κατά το ηλιοβασίλεμα, εξώφυλλο για το κομμάτι «Αύγουστος» από ZAF.
2026
AVGOUSTOS
Άνδρας τραγουδιστής με λευκό κοστούμι και γάντια σε χορευτική πόζα
2026
Αστείο
Εξώφυλλο single «AN acoustic version» με νεαρό άνδρα με λευκό πουκάμισο σε σκούρο φόντο
2025
Αν (Acoustic Version)
Εξώφυλλο παιδικού βιβλίου ή single με τίτλο Εξαφάνιση στο Πίτσι Πίτσου του ZAF
2025
Eksafanisi Sto Pitsi Pitsou
Εξώφυλλο μουσικού single με νεαρό άνδρα να επιπλέει στο νερό κάτω από συννεφιασμένο ουρανό
2025
Αν
Καλλιτέχνης ξαπλωμένος σε μπλε φωτισμό για το single «Gia Sena»
2024
ΓΙΑ ΣΕΝΑ