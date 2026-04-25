Ποιοι είμαστε

Το Mad.gr είναι ένα online entertainment portal που λειτουργεί από το 1996 ως ψηφιακή προέκταση του ομίλου Mad TV Media group. Η Σύνταξη του Mad.gr εδράζεται στην Αθήνα και απαρτίζεται από έμπειρους δημοσιογράφους που εξειδικεύονται στην ελληνική και διεθνή μουσική, τηλεόραση, σινεμά, και celebrity κουλτούρα.

Πώς δουλεύουμε

Ροή έγκρισης

Κάθε άρθρο περνά τουλάχιστον από έναν συντάκτη και έναν επιμελητή πριν τη δημοσίευση. Ευαίσθητα ή νομικά κρίσιμα θέματα ελέγχονται επιπρόσθετα από τη Διεύθυνση Σύνταξης.

Διασταύρωση

Καμία αποκλειστική είδηση δεν δημοσιεύεται χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες πηγές. Σε ταχύτατα εξελισσόμενες ιστορίες, αναφέρουμε ρητά «μη επιβεβαιωμένη πληροφορία» και ενημερώνουμε καθώς γίνεται διασταύρωση.

Δηλώσεις και αποσπάσματα

Δηλώσεις προσώπων αποδίδονται κατά λέξη όταν είναι μέσα σε εισαγωγικά. Όπου κάνουμε σύνοψη ή παράφραση, το αναφέρουμε ρητά. Τα δικαιώματα του συνεντευξιαζόμενου να ελέγξει αποσπάσματα τα οποία τον αφορούν τηρούνται όπου έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

Φωτογραφικό υλικό

Χρησιμοποιούμε φωτογραφίες με άδεια από τους δικαιούχους ή πρακτορεία (Reuters, AP, Eurokinissi, Intime). Όπου χρειάζεται, αποδίδουμε credit. Δεν χρησιμοποιούμε εικόνες από social media χωρίς ρητή άδεια ή σαφή δημοσιογραφικό λόγο.

Κάλυψη celebrities και δημόσιων προσώπων

Αναγνωρίζουμε ότι η δημόσια ζωή ενός καλλιτέχνη ή προσωπικότητας είναι θεμιτό ρεπορταζιακό αντικείμενο, αλλά η ιδιωτική του ζωή προστατεύεται. Σαν κανόνα: ό,τι έχει ειπωθεί ή πραχθεί δημοσίως είναι θεμιτό, ό,τι αφορά οικογενειακή ή σεξουαλική ζωή προσεγγίζεται μόνο όταν υπάρχει συναίνεση ή υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.

Εμπορικές σχέσεις

Διαφημιστικό και χορηγούμενο περιεχόμενο φέρει πάντα ρητή σήμανση. Συνεντεύξεις ή reportage που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας (π.χ. press junkets, πρεμιέρες) εξυπακούεται ότι είναι μέρος της κανονικής δημοσιογραφικής κάλυψης και δεν εξαρτώνται από εγκρίσεις διαφημιζόμενων.

AI εργαλεία

Χρησιμοποιούμε εργαλεία AI για:

Δημιουργία περιγραφικού κειμένου εικόνων (alt text) για προσβασιμότητα και SEO.

Προτεινόμενες περιλήψεις και πρώτη επιμέλεια.

Αυτόματες μεταφράσεις σε δεύτερο στάδιο επιμέλειας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ανθρώπινη Σύνταξη εγκρίνει το αποτέλεσμα. Δεν δημοσιεύουμε άρθρα γραμμένα 100% από AI χωρίς δηλωμένο authorship.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Σύνταξης: [email protected]

Τελευταία επικαιροποίηση: Απρίλιος 2026