Η δέσμευσή μας

Το Mad.gr είναι το online περιοδικό του ομίλου Mad TV Media group και εστιάζει στην ελληνική και διεθνή ψυχαγωγία, μουσική, τηλεόραση, σινεμά, lifestyle και celebrity κουλτούρα. Η αξιοπιστία της Σύνταξής μας στηρίζεται σε ένα πλαίσιο αρχών δεοντολογίας που δεσμεύουν κάθε δημοσιογράφο και συνεργάτη της ιστοσελίδας.

Ακρίβεια και επαλήθευση

Επιδιώκουμε την παρουσίαση ακριβών και επαληθευμένων πληροφοριών. Πριν τη δημοσίευση, η Σύνταξη του Mad.gr επαληθεύει τις βασικές πληροφορίες κάθε άρθρου από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες πηγές, όπου αυτό είναι εφικτό. Όπου δεν είναι, αναφέρουμε ρητά την πηγή πληροφόρησης. Όταν αναπαράγουμε δηλώσεις, αναφέρουμε σε ποιον έγιναν και πότε.

Διαφάνεια πηγών

Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση μιας είδησης. Όταν αντλούμε πληροφορία από άλλο μέσο, αναφέρουμε ρητά την πηγή με σαφή σύνδεσμο. Όταν χρησιμοποιούμε ανώνυμες πηγές, εξηγούμε τον λόγο και διασταυρώνουμε τις πληροφορίες με δεύτερη ανεξάρτητη πηγή.

Διαχωρισμός είδησης από γνώμη

Διακρίνουμε με σαφήνεια τα ρεπορτάζ από τα άρθρα γνώμης. Σχόλιο, ανάλυση και άποψη επισημαίνονται στον τίτλο ή στην εισαγωγή του άρθρου, ώστε να μη συγχέονται με ειδήσεις.

Σεβασμός στην προσωπικότητα

Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή των προσώπων που καλύπτουμε, ακόμα και όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα. Δεν δημοσιεύουμε υλικό που προήλθε από παραβίαση ιδιωτικότητας ή χωρίς συναίνεση, εκτός εάν υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

Παιδιά και ευάλωτες ομάδες

Εφαρμόζουμε αυξημένη ευαισθησία όταν καλύπτουμε ανήλικα ή ευάλωτες ομάδες. Δεν αναπαράγουμε εικόνες ή δηλώσεις παιδιών χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Ανεξαρτησία από διαφημιζόμενους

Καμία διαφημιστική ή εμπορική σχέση δεν επηρεάζει το συντακτικό περιεχόμενο. Όλο το branded content επισημαίνεται ρητά ως «Χορηγούμενο» ή «Διαφημιστικό υλικό».

Συγκρούσεις συμφερόντων

Οι δημοσιογράφοι μας δηλώνουν εκ των προτέρων τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τα θέματα που καλύπτουν, και απέχουν από καλύψεις όπου το προσωπικό τους όφελος μπορεί να επηρεάσει την κρίση τους.

Φωτογραφίες και βίντεο

Δεν αλλοιώνουμε φωτογραφίες ή βίντεο πέραν στοιχειωδών διορθώσεων (cropping, χρωματική προσαρμογή). Όπου χρησιμοποιούμε αρχειακό υλικό σε σύγχρονο ρεπορτάζ, αναφέρουμε ρητά την ημερομηνία και τις συνθήκες λήψης.

AI και αυτοματισμός

Όπου χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή ή επιμέλεια περιεχομένου (π.χ. εικονογράφηση, μεταφράσεις, περιλήψεις), η ανθρώπινη Σύνταξη ελέγχει και επικυρώνει το αποτέλεσμα πριν τη δημοσίευση. Δεν δημοσιεύουμε πλήρως αυτοματοποιημένα άρθρα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο.

Επικοινωνία και λογοδοσία

Δεχόμαστε σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες αναγνωστών στο email της Σύνταξης. Τα παράπονα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Σύνταξης εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Τελευταία επικαιροποίηση: Απρίλιος 2026