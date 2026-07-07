Το μοναδικό Music Talent Show στο TikTok επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ… και αναζητά τον next artist που θα κάνει όλη την Ελλάδα να πατήσει repeat!

Αν η μουσική είναι ο τρόπος σου να εκφράζεσαι, αν γράφεις στίχους, φτιάχνεις melodies ή έχεις τη φωνή και το vibe που δεν περνάνε απαρατήρητα… τότε αυτή είναι η στιγμή σου.

Το NYXDrop δίνει ξανά βήμα στη νέα γενιά artists που είναι έτοιμοι να κάνουν το δικό τους drop και να ξεχωρίσουν.

Pop, Rap, RnB, Hip-Hop, Trap ή κάτι τελείως δικό σου;

Δεν ψάχνουμε απλώς ένα trend. Ψάχνουμε το επόμενο Music Icon.