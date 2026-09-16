Όσο Πάει – Τρίτος Όροφος

Μπήκαμε στον κόσμο, βγήκαμε στο δρόμο από μικροί Σμίξαμε φωτιά και ρίξαμε φιλί για μια ζωή Ξημερώσαμε στην ίδια τη σκηνή, μωρό μου και μεθύσαμε απ’ την ίδια μουσική Δέσαμε, μάτια μου, πέσαμε στου έρωτα το κεντρί ΟΣΟ ΠΑΕΙ και όσο αντέχουμε ακόμα δυνατοί Σ’ αγαπάω και το χέρι σου ζητάω απ’ την αρχή ΟΣΟ ΠΑΕΙ, για όσο δρόμο ακόμα έχουμε μπροστά Θα διψάμε τις καλύτερες μας νύχες αγκαλιά Κι αν γερνάμε, το γλεντάμε, δε μασάμε μαζί για μια ζωή Φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε, με ζωντανή ψυχή Χάσαμε λεφτά, γελάσαμε ακόμα πιο πολύ Το κουδούνι μας ακόμα εδώ χτυπάει, μωρό μου, Τρίτος όροφος μια ολόκληρη ζωή Φτύσε με, μη μας ματιάσουνε, και τράβα μου χαρτί