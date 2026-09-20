Γεια Σας Τριαντάφυλλα
Άννα Βίσση
Από το Άλμπουμ Best Greek Songs που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι
[Κουπλέ 1]
Γεια σας, τριαντάφυλλα
Και γιασεμιά
Στου βράχου φέρτε με
Την κυκλαμιά
[Ρεφρέν]
Πάει της καλύβας μου
Το χελιδόνι
Του κάμπου δώστε μου την
Την ανεμώνη
[Κουπλέ 2]
Πάει κι η λιογέννητη
Καλοκαιριά
Καλό στα σύννεφα
Με το βοριά
[Ρεφρέν]
Πάει της καλύβας μου
Το χελιδόνι
Του κάμπου δώστε μου την
Την ανεμώνη
[Κουπλέ 3]
Αϊ Γιώργης έφυγε
Τ' Απρίλη η χάρη
Δόξα στ' αδέρφι του
Στον καβαλάρη
Χινοπωριάτικος
Με τα' άλογό του
Περνά και είν' έρωτας
Το πρόσωπό του
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