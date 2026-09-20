[Κουπλέ 1]

Γεια σας, τριαντάφυλλα

Και γιασεμιά

Στου βράχου φέρτε με

Την κυκλαμιά

[Ρεφρέν]

Πάει της καλύβας μου

Το χελιδόνι

Του κάμπου δώστε μου την

Την ανεμώνη

[Κουπλέ 2]

Πάει κι η λιογέννητη

Καλοκαιριά

Καλό στα σύννεφα

Με το βοριά

[Ρεφρέν]

Πάει της καλύβας μου

Το χελιδόνι

Του κάμπου δώστε μου την

Την ανεμώνη

[Κουπλέ 3]

Αϊ Γιώργης έφυγε

Τ' Απρίλη η χάρη

Δόξα στ' αδέρφι του

Στον καβαλάρη

Χινοπωριάτικος

Με τα' άλογό του

Περνά και είν' έρωτας

Το πρόσωπό του