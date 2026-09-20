[Verse 1]

Το 'ξερα, μαζί σου τίποτα δε θα ήταν φυσιολογικό

Ήτανε λογικό με τέτοιον έρωτα τρελό

Να έχω μεγάλες προσδοκίες θα 'τανε κουτό, πολύ κουτό

Το ξερα, δε θα 'ταν για καλό

[Chorus]

Πόσα Σάββατα και Κυριακές

Λιώνω στις καρδιάς της φυλακές

Κι όλο τρίβω και ματώνω

Μα δε βγαίνει του έρωτά σου ο λεκές

Πόσα Σάββατα και Κυριακές

Κάθομαι και κλαίω τις βραδιές

Μα όσα δάκρυα κι αν τρέξουν

Δε βγαίνει ο λεκές

[Post-Chorus]

Θα με πεθάνεις, το 'χα πει

Θα με πεθάνεις, το 'χα δει

Θα με πεθάνεις κι ο λεκές θα είναι εκεί

Θα με πεθάνεις, το 'χα πει

Θα με πεθάνεις, το 'χα δει

Μα ο λεκές αυτός δεν πρόκειται να βγει

[Verse 2]

Το 'ξερα, από την πρώτη τη στιγμή πως πέφτω στο κενό

Ήτανε επόμενο με τέτοια μάτια σαν μαγνήτες θαλασσί

Πώς να παλέψω; Θα ήταν μάταιο, ανώφελο

Το 'ξερα ότι δε θα 'ταν για καλό

[Chorus]

Πόσα Σάββατα και Κυριακές

Λιώνω στις καρδιάς της φυλακές

Κι όλο τρίβω και ματώνω

Μα δε βγαίνει του έρωτά σου ο λεκές

Πόσα Σάββατα και Κυριακές

Κάθομαι και κλαίω τις βραδιές

Μα όσα δάκρυα κι αν τρέξουν

Δε βγαίνει ο λεκές

[Post-Chorus]

Θα με πεθάνεις, το 'χα πει

Θα με πεθάνεις, το 'χα δει

Θα με πεθάνεις κι ο λεκές θα είναι εκεί

Θα με πεθάνεις, το 'χα πει

Θα με πεθάνεις, το 'χα δει

Μα ο λεκές αυτός δεν πρόκειται να βγει