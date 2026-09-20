Λεκές
Άννα Βίσση
[Verse 1]
Το 'ξερα, μαζί σου τίποτα δε θα ήταν φυσιολογικό
Ήτανε λογικό με τέτοιον έρωτα τρελό
Να έχω μεγάλες προσδοκίες θα 'τανε κουτό, πολύ κουτό
Το ξερα, δε θα 'ταν για καλό
[Chorus]
Πόσα Σάββατα και Κυριακές
Λιώνω στις καρδιάς της φυλακές
Κι όλο τρίβω και ματώνω
Μα δε βγαίνει του έρωτά σου ο λεκές
Πόσα Σάββατα και Κυριακές
Κάθομαι και κλαίω τις βραδιές
Μα όσα δάκρυα κι αν τρέξουν
Δε βγαίνει ο λεκές
[Post-Chorus]
Θα με πεθάνεις, το 'χα πει
Θα με πεθάνεις, το 'χα δει
Θα με πεθάνεις κι ο λεκές θα είναι εκεί
Θα με πεθάνεις, το 'χα πει
Θα με πεθάνεις, το 'χα δει
Μα ο λεκές αυτός δεν πρόκειται να βγει
[Verse 2]
Το 'ξερα, από την πρώτη τη στιγμή πως πέφτω στο κενό
Ήτανε επόμενο με τέτοια μάτια σαν μαγνήτες θαλασσί
Πώς να παλέψω; Θα ήταν μάταιο, ανώφελο
Το 'ξερα ότι δε θα 'ταν για καλό
[Chorus]
Πόσα Σάββατα και Κυριακές
Λιώνω στις καρδιάς της φυλακές
Κι όλο τρίβω και ματώνω
Μα δε βγαίνει του έρωτά σου ο λεκές
Πόσα Σάββατα και Κυριακές
Κάθομαι και κλαίω τις βραδιές
Μα όσα δάκρυα κι αν τρέξουν
Δε βγαίνει ο λεκές
[Post-Chorus]
Θα με πεθάνεις, το 'χα πει
Θα με πεθάνεις, το 'χα δει
Θα με πεθάνεις κι ο λεκές θα είναι εκεί
Θα με πεθάνεις, το 'χα πει
Θα με πεθάνεις, το 'χα δει
Μα ο λεκές αυτός δεν πρόκειται να βγει