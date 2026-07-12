Για Πάντα Ναι (Περ Σέμπρε Σί)

Αντιγόνη

Από το Άλμπουμ Gia Panta Nai (Per Sempre Sí) που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

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